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Сирийские войска усилили наступление на повстанцев в Восточной Гуте

Сирия
02:18 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Сирийская армия достигла значительных успехов в наступлении на подконтрольную повстанцам Восточную Гуту.

Сирийская правительственная армия усилила наступление на позиции повстанцев в Восточной Гуте, разделив анклав на три части.

Об этом заявили в Сирийском центре защиты прав человека, сообщает AFP.

"Силы режима таким образом разделили Восточную Гуту на три части - Думу и ее окрестности, Харасту на западе, и другие города дальше на юг", - говорится в сообщении.

Правительственные войска захватили дорогу, связывающую крупнейшие города анклава - Думу на севере и Харасту на западе. Также они захватили населенный пункт Миспраба.

Как сообщалось, накануне исламистские боевики начали покидать окруженную сирийскими правительственными силами подконтрольную повстанцам Восточную Гуту.

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Новости мира, Война в Сирии, Восточная Гута, Сирийская армия, Сирия.
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