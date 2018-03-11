Сирийские войска усилили наступление на повстанцев в Восточной Гуте

Сирийская правительственная армия усилила наступление на позиции повстанцев в Восточной Гуте, разделив анклав на три части.

Об этом заявили в Сирийском центре защиты прав человека, сообщает AFP.

"Силы режима таким образом разделили Восточную Гуту на три части - Думу и ее окрестности, Харасту на западе, и другие города дальше на юг", - говорится в сообщении.

Правительственные войска захватили дорогу, связывающую крупнейшие города анклава - Думу на севере и Харасту на западе. Также они захватили населенный пункт Миспраба.

Как сообщалось, накануне исламистские боевики начали покидать окруженную сирийскими правительственными силами подконтрольную повстанцам Восточную Гуту.