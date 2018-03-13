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США продлили антииранские санкции

Иран
03:45 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Отмечается, что речь не идет о санкциях, снятых с Ирана в рамках соглашения по ядерной программе.

Президент США Дональд Трамп еще на год продлил санкции против Ирана, которые вводили главы Соединенных штатов в 1995, 2010 и 2012-2013 годах. Об этом сообщается на сайте Белого дома. Санкции против Ирана продлены на год, начиная с 15 марта 2018 года, когда заканчивается их срок применения.

Санкции США продлены в связи с "действиями и политикой правительства Ирана, которые включают разработку баллистических ракет, поддержку международного терроризма и нарушения прав человека". При этом отмечается, что речь не идет о санкциях, снятых с Ирана в рамках соглашения по ядерной программе. 2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи, ранее одобренный Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.

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Все по теме:

Новости мира, Белый дом, Дональд Трамп, Иран, Санкции, США, Ядерная программа.
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