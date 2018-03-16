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В Ираке разбился американский военный вертолет
Новости мира: Американский военный вертолет разбился в западной провинции Анбар (Ирак) у границы с Сирией.
По словам должностных лиц, на борту вертолета было семь человек, об их судьбе пока ничего неизвестно. О причинах крушения также не сообщается. Об этом передает CNN со ссылкой на официальных лиц США.
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Отмечается, что по предварительной информации вертолет не сбивали.
Как передает Al Mayadeen, по предварительным оценкам, в результате аварии погибли все семеро членов экипажа. По данным источника телеканала, вертолет упал в результате технической неисправности и загорелся.
На место аварии отправились сотрудники медицинских и спасательных служб. Проводится расследование причин происшествия.
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