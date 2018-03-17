Израиль приостановил депортацию африканских мигрантов

Верховный суд Израиля приостановил реализацию плана депортации десятков тысяч африканских мигрантов, которые нелегально приехали в страну. Сейчас у правительства Израиля есть время до 26 марта, чтобы предоставить дополнительную информацию относительно плана.

Об этом сообщает BBC.

"Верховный суд Израиля приостановил реализацию плана депортации десятков тысяч африканских мигрантов, которые нелегально приехали в страну. Правительство Израиля есть время до 26 марта, чтобы предоставить дополнительную информацию относительно плана", - говорится в сообщении.

Как известно, в январе мигрантам - преимущественно из Эритреи и Судана - было предложено 3500 долларов США и авиабилет, чтобы добровольно покинуть Израиль до конца марта. В противном случае им грозил арест и принудительная депортация.

Однако группа мигрантов из Эритреи и Судана подала иск в суд, который в свою очередь в четверг принял решение о приостановке депортации.

Отмечается, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев раскритиковало предложенный план.