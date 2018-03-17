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Израиль приостановил депортацию африканских мигрантов

Мигранты из Африки в Израиле
04:49 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Группа мигрантов из Эритреи и Судана подала иск в суд, который принял решение о приостановке депортации.

Верховный суд Израиля приостановил реализацию плана депортации десятков тысяч африканских мигрантов, которые нелегально приехали в страну. Сейчас у правительства Израиля есть время до 26 марта, чтобы предоставить дополнительную информацию относительно плана.

Об этом сообщает BBC.

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"Верховный суд Израиля приостановил реализацию плана депортации десятков тысяч африканских мигрантов, которые нелегально приехали в страну. Правительство Израиля есть время до 26 марта, чтобы предоставить дополнительную информацию относительно плана", - говорится в сообщении.

Как известно, в январе мигрантам - преимущественно из Эритреи и Судана - было предложено 3500 долларов США и авиабилет, чтобы добровольно покинуть Израиль до конца марта. В противном случае им грозил арест и принудительная депортация.

Однако группа мигрантов из Эритреи и Судана подала иск в суд, который в свою очередь в четверг принял решение о приостановке депортации.

Отмечается, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев раскритиковало предложенный план.

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Новости мира, Африка, Беженцы, Депортация, Израиль, Мигранты, Новости Израиля.
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