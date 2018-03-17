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Палестинец убил двух израильских военных на Западном берегу Иордана

Палестинец убил двух израильских военных
08:14 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Twitter

Новости мира: В результате атаки, произошедшей 16 марта на Западном берегу реки Иордан, двое солдат погибли, еще двое получили телесные повреждения.

Бывший заключенный совершил наезд автомобилем на группу израильских солдат вблизи поселения Мево Дотан на Западном берегу Иордана, в результате чего двое из них погибли, ещё двое получили телесные повреждения.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Палестинец на автомобиле въехал в группу израильских военнослужащих на Западном берегу Иордана. В результате атаки, произошедшей 16 марта, двое солдат погибли, еще двое получили телесные повреждения. Об этом сообщают в армии Израиля, называя инцидент “террористической атакой”. Нападающий также получил ранения и был госпитализирован. Израильский телеканал “Канал 10” сообщил, что палестинец въехал на белой машине в солдат, когда те высадились из джипа и шли к блокпосту.

Одна из израильских спецслужб сообщает, что нападающий отсидел в тюрьме и вышел на свободу в прошлом году. Генерал-майор Йоав Мордехай приказал в ответ на атаку отменить разрешения на работу в Израиле “для всей семьи нападающего”.

Инцидент произошел во время протестов палестинцев на Западном берегу Иордана и в секторе Газы по случаю ста дней с момента признания 45-м президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля. В результате столкновений с израильской полицией во время протестов десятки палестинцев получили ранения легкой или средней тяжести.

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Новости мира, Израиль, Иордан, Новости Израиля, Палестина, Теракт.
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