Стало известно о 30 погибших от авиаударов в Восточной Гуте

В Восточной Гуте в результате авиаударов погибли по меньшей мере 30 человек.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

"По меньшей мере 30 человек погибли в субботу, 17 марта, в результате авиаударов по сирийскому району Восточная Гута", - отмечается в сообщении.

По данным наблюдателей, в городе Замалка мишенью авиаудара стала группа людей, которые пытались убежать на подконтрольную правительству Сирии территорию. Еще несколько десятков людей были ранены.

Центр мониторинга сообщил также, что около 10 тысяч человек утром 17 марта оставили анклав. В целом же, как отметили в центре, начиная с пятницы на подконтрольную правительству территорию из Восточной Гуты убежали порядка 40 тысяч человек.

Как сообщалось, 18 февраля войска президента страны Башара Асада при поддержке российской авиации начали наступление на позиции повстанцев в Восточной Гуте. По данным Сирийского мониторингового центра, с того времени в районе погибли почти 1400 мирных жителей. В правительственной армии заявляют, что взяли под свой контроль больше половины территории анклава.

По данным наблюдателей, в осаде в Восточной Гуте находятся почти 400 тысяч жителей, которые не имеют доступа к продовольствию, питьевой воде и медикаментам.