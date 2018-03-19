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В небе Сирии сбит бомбардировщик СУ-24

В небе Сирии сбит бомбардировщик СУ-24
03:48 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости мира: В провинции Восточный Каламун сбили бомбардировщик Су-25 ВВС Башара Асада

В Сирии сбили бомбардировщик Су-24 армии президента страны Башара Асада.

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Об этом сообщает ZN.UA.

Члены сирийской группировки "Джейш Тахрир аш-Шам" в провинции Восточный Каламун сбили бомбардировщик Су-24 правительственных ВВС Башара Асада, сообщает издание.

На видеозаписи, опубликованной в воскресенье, 18 марта, Telegram-каналом Directorate 4, зафиксирован момент падения самолета.

Информации о судьбе экипажа пока что нет.

Как сообщалось, 6 марта в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии при заходе на посадку разбился транспортный самолет Ан-26. В Минобороны РФ подтвердили гибель 39 российских военнослужащих, находившихся на борту. Сирийские исламисты взяли на себя ответственность за крушение российского Ан-26.

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Новости мира, Башар Асад, Война в Сирии, Новости Сирии, Сирия, Су-24.
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