В небе Сирии сбит бомбардировщик СУ-24

В Сирии сбили бомбардировщик Су-24 армии президента страны Башара Асада.

Об этом сообщает ZN.UA.

Члены сирийской группировки "Джейш Тахрир аш-Шам" в провинции Восточный Каламун сбили бомбардировщик Су-24 правительственных ВВС Башара Асада, сообщает издание.

На видеозаписи, опубликованной в воскресенье, 18 марта, Telegram-каналом Directorate 4, зафиксирован момент падения самолета.

Информации о судьбе экипажа пока что нет.

Как сообщалось, 6 марта в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии при заходе на посадку разбился транспортный самолет Ан-26. В Минобороны РФ подтвердили гибель 39 российских военнослужащих, находившихся на борту. Сирийские исламисты взяли на себя ответственность за крушение российского Ан-26.