Турция уверяет, что заберет войска из Африна

Турецкие войска не останутся в сирийском Африне и передадут контроль над регионом его "реальным владельцам".

Об этом заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг, сообщает Reuters.

"Мы не навсегда там (в Африне), и мы, конечно, не захватчики. Наша цель - вернуть регион реальным владельцам после освобождения его от террористов", - сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 марта объявил об освобождении города Африн на северо-западе Сирии.

Эрдоган пообещал, что Анкара сделает все возможное для ликвидации последствий действий террористов на северо-западе Сирии и восстановления инфраструктуры региона.