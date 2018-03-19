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Турция уверяет, что заберет войска из Африна

Реджеп Тайип Эрдоган
17:51 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Отряды сирийской оппозиции, поддерживаемые вооруженными силами Турции, вошли в сирийский город Африн.

Турецкие войска не останутся в сирийском Африне и передадут контроль над регионом его "реальным владельцам".

Об этом заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг, сообщает Reuters.

"Мы не навсегда там (в Африне), и мы, конечно, не захватчики. Наша цель - вернуть регион реальным владельцам после освобождения его от террористов", - сказал он.

Война в Сирии: Турция взяла в осаду Африн

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 марта объявил об освобождении города Африн на северо-западе Сирии.

Эрдоган пообещал, что Анкара сделает все возможное для ликвидации последствий действий террористов на северо-западе Сирии и восстановления инфраструктуры региона.

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Новости мира, Африн, Реджеп Тайип Эрдоган, Турецкие войска, Турция.
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