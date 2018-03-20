РФ заблокировала встречу Совбеза ООН по правам человека в Сирии

Россия в понедельник заблокировала встречу Совета Безопасности ООН, на котором планировалось обсудить ситуацию с правами человека в Сирии.

Об этом сообщило информагентство Reuters.

"Мы не видим никаких обоснований для этой встречи, поскольку права человека не являются предметом повестки дня Совета Безопасности", - заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин.

Как подчеркивает агентство, Россия является крупнейшим адвокатом президента Сирии Башара аль-Асада на международной арене.

С предложением о встрече выступили шесть стран-членов Совета Безопасности. При этом, планировалось заслушать брифинг Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна.

"Совет должен иметь всю необходимую информацию, чтобы понять кризисную ситуацию, которую он исследует, в том числе вопросы, касающиеся прав человека", - приводит в этой связи агентство слова посла Франции Франсуа Делаттре.

Как сообщается, делегация России выступила с требованием провести процедурное голосование, в результате чего не хватило одного голоса.

Проведение встречи поддержали Франция, Соединенное Королевство, Швеция, Польша, Голландия, Соединенные Штаты, Перу и Кувейт. Свою позицию против высказали РФ, Китай, Боливия и Казахстан. Еще три страны-члена воздержались.