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Эрдоган обвинил США в обмане

Реджеп Эрдоган
14:55 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Турецкий президент напомнил о 5000 грузовиков с оружием, которые США направили террористическим группам в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в попытке обмануть Анкару. Об этом он заявил во время встречи с парламентской фракцией правящей партии АК, пишет Анадолу.

"Если мы стратегические партнеры, то вы (США) должны уважать нас. Вы попробовали обмануть нас", - сказал Р. Эрдоган. Он напомнил о 5000 грузовиков с оружием, которые США направили террористическим группам в Сирии.

"Мы хотели получить оружие от вас (США) за деньги. Вы нам их не дали, но направили это оружие и боеприпасы бесплатно террористическим группировкам. Что это за партнерство?" - возмутился Р. Эрдоган.

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Новости мира, Обвинение, Обман, Реджеп Эрдоган, США, Террористы, Турция.
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