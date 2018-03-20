Эрдоган обвинил США в обмане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в попытке обмануть Анкару. Об этом он заявил во время встречи с парламентской фракцией правящей партии АК, пишет Анадолу.

"Если мы стратегические партнеры, то вы (США) должны уважать нас. Вы попробовали обмануть нас", - сказал Р. Эрдоган. Он напомнил о 5000 грузовиков с оружием, которые США направили террористическим группам в Сирии.

"Мы хотели получить оружие от вас (США) за деньги. Вы нам их не дали, но направили это оружие и боеприпасы бесплатно террористическим группировкам. Что это за партнерство?" - возмутился Р. Эрдоган.