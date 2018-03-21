Авиаудар по рынку в Восточной Гуте унес жизни минимум 24 человек, много раненных

В результате авиаудара по территории близ Дамаска в Сирии погибли 24 гражданских лица, еще 15 человек получили ранения.

Об этом сообщает АР со ссылкой на агентство SANA.

"Ракета, выпущенная по району близ Дамаска, убила 24 гражданских лица и ранила 15 человек", - говорится в сообщении.

По информации телеканала Al-Ikhbariya, ракета попала в рынок.

Впрочем жертв авиаудара может быть больше. Согласно информации, которую распространила DW, жертвами авиаудара стали 35 человек и более 40 получили ранения в результате обстрела рынка.

Как сообщает сирийское государственное агентство новостей Sana, ракетный обстрел района Кашкул в Дамаске осуществили "террористы". В то же время агентство dpa отмечает, что в контролируемых государством СМИ в Сирии террористами называют также и повстанцев в Восточной Гуте.

Обстрел Дамаска 20 марта был одним из самых мощных за последнее время. Столица Сирии, которая контролируется правительством, считается относительно безопасной территорией.

Также 20 марта боевики "ИГИЛ" совершили неожиданную атаку на атаку на район Кадам, находящийся южнее Дамаска. В результате нападения погибли 36 военных сирийской правительственной армии.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела с воздуха одной из школ в анклаве Восточная Гута погибли по меньшей мере 15 детей и двое женщин, десятки получили ранения.