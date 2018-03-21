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Российская авиация разбомбила лагерь беженцев в Сирии

Лагерь в Идлибе
07:24 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Самолеты Су-24 ВКС РФ разбомбили лагерь беженцев в Идлибе.

В провинции Идлиб в результате авиаударов российской авиации погибли десять мирных жителей и пострадали еще 15.

Об этом пишет Анадолу.

Как сообщил агентству представитель сирийской оппозиции Абу Раед, самолет Су-24 ВКС России, поднявшийся в воздух с авиабазы Хмеймим в Латакии, нанес два авиаудара по лагерю беженцев в селении Хас.

Глава Управления гражданской обороны ("Белые каски") Мустафа Хадж Юсуф отметил, что бомбардировка пришлась на ночные часы.

Издание указывает, что за последние десять дней в результате авиаударов по населенным пунктам в провинциях Идлиб и Хама погибли более 30 человек и были ранены 66 мирных жителей.

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Новости мира, Авиаудары РФ, ВКС РФ, Идлиб, Сирия, Су-24, Удары по Сирии.
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