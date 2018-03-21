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Трамп намерен пересмотреть ядерную сделку с Ираном

Иранский атомный центр
09:34 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: В ответ на отмену санкций, введенных ранее СБ ООН, США и Евросоюзом, Иран обязался ограничить свою ядерную деятельность.

45-й президент США Дональд Трамп дал понять, что серьезно настроен на выход из ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году. Об этом сообщает ТАСС.

"В следующем месяце подойдет очередной срок подтверждения выполнения Ираном условий ядерной сделки, и вы увидите, как я поступлю. Иран до сих пор отказывается должным образом относиться к этой части мира, и вообще ко всему миру. В Иране происходит много плохого", — сказал американский лидер, отвечая на вопрос одного из журналистов во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман Аль Сауд в Белом доме. Высказывания президента распространила его пресс-служба.

Речь идет о так называемом "Совместном всеобъемлющем плане действий" — договоренности, достигнутые с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, КНР, США, Франция) и Германией в июле 2015 года и направленные на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. В ответ на отмену санкций, введенных ранее СБ ООН, США и Евросоюзом, Иран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив её под международный контроль. Соглашение вступило в стадию реализации в январе 2016 года.

Д. Трамп не раз уже называл эту сделку "пагубной", утверждая, что она не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а только отсрочила тот день, когда Тегеран получит в свое распоряжение ядерное оружие. Согласно принятому в США в мае 2015 года года Закона о рассмотрении ядерной сделки с Ираном, американский президент обязан каждые 90 дней направлять в Конгресс подтверждение, что Иран соблюдает взятые на себя обязательства по СВПД.

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Новости мира, Дональд Трамп, Иран, Ограничения, США, Ядерная программа.
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