В Дамаске в следствии атаки смертника погибло 38 человек

Количество погибших в результате подрыва смертника в Дамаске возросло до 38. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сирийские государственные СМИ.

«Количество погибших от нападения мятежника с миной на рынок в Дамаске возросло до 38», - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, такое количество жертв делает нападение одним из самых смертоносных в сирийской столице с начала семилетней гражданской войны.

Сирийская обсерватория по правам человека, в свою очередь, заявила о 43 погибших.

Правительство страны обвинило в нападении повстанцев из восточных пригородов Кабула, где сирийские войска при поддержке ВВС РФ в течение последнего месяца вели масштабное наступление.