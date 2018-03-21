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В Дамаске в следствии атаки смертника погибло 38 человек

Война в Сирии
16:19 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В столице Сирии атака смертника привела к многочисленным человеческим жертвам.

Количество погибших в результате подрыва смертника в Дамаске возросло до 38. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сирийские государственные СМИ.

«Количество погибших от нападения мятежника с миной на рынок в Дамаске возросло до 38», - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, такое количество жертв делает нападение одним из самых смертоносных в сирийской столице с начала семилетней гражданской войны.

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Сирийская обсерватория по правам человека, в свою очередь, заявила о 43 погибших.

Правительство страны обвинило в нападении повстанцев из восточных пригородов Кабула, где сирийские войска при поддержке ВВС РФ в течение последнего месяца вели масштабное наступление.

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Новости мира, Атака смертника, Война в Сирии, Дамаск, Сирия.
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