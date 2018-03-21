https://telegraf.com.ua/files/2018/03/p_54208100-150x90.jpg Мир, Ближний Восток https://telegraf.com.ua/mir/blizhniy-vostok/3969631-v-damaske-v-sledstvii-ataki-smertnika-pogiblo-38-chelovek.html
В Дамаске в следствии атаки смертника погибло 38 человек
Новости мира: В столице Сирии атака смертника привела к многочисленным человеческим жертвам.
Количество погибших в результате подрыва смертника в Дамаске возросло до 38. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сирийские государственные СМИ.
«Количество погибших от нападения мятежника с миной на рынок в Дамаске возросло до 38», - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, такое количество жертв делает нападение одним из самых смертоносных в сирийской столице с начала семилетней гражданской войны.
Война в Сирии: из-за авиаударов погибли 15 детей
Сирийская обсерватория по правам человека, в свою очередь, заявила о 43 погибших.
Правительство страны обвинило в нападении повстанцев из восточных пригородов Кабула, где сирийские войска при поддержке ВВС РФ в течение последнего месяца вели масштабное наступление.
Telegraf.com.ua