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Новые авиаудары в Сирии: погибли более 30 мирных жителей

Авиаудары в Сирии
06:55 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что атаку на Арбин совершила, предположительно, российская авиация.

В Сирии в результате атаки авиации поддерживаемого Россией правительства Башара Асада зажигательными бомбами по городу Арбин в районе Восточной Гуты в пятницу, 23 марта, погибли 37 мирных жителей.

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Об этом информируют в добровольческой организации "Белые каски", сообщает dpa.

Активисты отмечают, что бомбы попали в бомбоубежище в городе Арбин. "По меньшей мере 37 гражданских были сожжены зажигательными бомбами", - сообщили в организации. Также сообщается, что среди погибших много женщин и детей.

В то же время Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что атаку на Арбин совершила, предположительно, российская авиация.

Напомним, 22 марта в результате авиаудара в Восточной Гуте погибли по меньшей мере 19 мирных жителей.

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Представители неправительственной организации "Врачи без границ" отмечают, что ситуация в Восточной Гуте ухудшается с каждым днем, а местные жители практически отрезаны от медицинской помощи.

 

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Новости мира, Авиаудары в Сирии, Ближний Восток, Война в Сирии, Восточная Гута, мир, Сирия.
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