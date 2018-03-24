Новые авиаудары в Сирии: погибли более 30 мирных жителей

В Сирии в результате атаки авиации поддерживаемого Россией правительства Башара Асада зажигательными бомбами по городу Арбин в районе Восточной Гуты в пятницу, 23 марта, погибли 37 мирных жителей.

Об этом информируют в добровольческой организации "Белые каски", сообщает dpa.

Активисты отмечают, что бомбы попали в бомбоубежище в городе Арбин. "По меньшей мере 37 гражданских были сожжены зажигательными бомбами", - сообщили в организации. Также сообщается, что среди погибших много женщин и детей.

В то же время Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что атаку на Арбин совершила, предположительно, российская авиация.

Напомним, 22 марта в результате авиаудара в Восточной Гуте погибли по меньшей мере 19 мирных жителей.

Представители неправительственной организации "Врачи без границ" отмечают, что ситуация в Восточной Гуте ухудшается с каждым днем, а местные жители практически отрезаны от медицинской помощи.