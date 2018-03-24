https://telegraf.com.ua/files/2018/03/DZDChf8X4AAqBQB-150x90.jpg Мир, Ближний Восток https://telegraf.com.ua/mir/blizhniy-vostok/3974177-v-aleksandrii-progremel-vzryiv-pogib-odin-chelovek.html
В Александрии прогремел взрыв: погиб один человек
14:03 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости мира: В египетском городе Александрия взорвалось авто, в результате чего пострадали несколько человек.
Мощный взрыв прогремел в субботу в центре египетского города Александрия, сообщают арабские СМИ.
انفجار الاسكندرية pic.twitter.com/6UKVa35fKF
— Dalia (@daliaAO) 24 марта 2018 г.
السيارة المفخخة pic.twitter.com/RpJCcz2EPZ
— Dalia (@daliaAO) 24 марта 2018 г.
Поступают данные, согласно которым один человек погиб, а трое получили ранения. По первым данным, речь идет о подрыве заминированного автомобиля. Теракт был направлен против кортежа одного из местных руководителей служб безопасности.
Взрыв произошел близ гостиницы Tolip, отмечает "Аль-Джазира".
Telegraf.com.ua