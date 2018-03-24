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В Александрии прогремел взрыв: погиб один человек

Авто после взрыва
14:03 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: В египетском городе Александрия взорвалось авто, в результате чего пострадали несколько человек.

Мощный взрыв прогремел в субботу в центре египетского города Александрия, сообщают арабские СМИ.

 

 

Поступают данные, согласно которым один человек погиб, а трое получили ранения. По первым данным, речь идет о подрыве заминированного автомобиля. Теракт был направлен против кортежа одного из местных руководителей служб безопасности.

Взрыв произошел близ гостиницы Tolip, отмечает "Аль-Джазира".

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Новости мира, Александрия, Взрыв, Взрыв авто, Египет, Теракт.
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