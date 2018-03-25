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Турция испытала новые ракеты

Турецкие ракеты
15:26 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости мира: GOKDOGAN - ракета малого и среднего радиуса действия, тогда как ракеты BOZDOGAN способны поражать цели на больших расстояниях.

В Турции прошли успешные испытания первых баллистических ракет отечественной разработки GOKDOGAN и BOZDOGAN, сообщает в воскресенье Анатолийское агентство новостей.

"Тестовые запуски ракет проведены с военного полигона в Синопе. Специалисты оценили возможности двигателя ракеты после отключения системы наведения", - говорится в сообщении агентства. Агентство напоминает, что ракеты совместной разработки специалистов Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TUBITAK) и Научно-исследовательского института оборонной промышленности (SAGE), были впервые представлены на XIII Международной выставке продукции оборонной промышленности (IDEF-2017) в Стамбуле.

Отмечается, что "в последнем квартале 2018 года будет произведен пуск ракет с наземной установки с целью поражения движущихся целей, а также пуск с самолета". "GOKDOGAN - ракета малого и среднего радиуса действия, тогда как ракеты BOZDOGAN способны поражать цели на больших расстояниях", - говорится в сообщении турецкого агентства.

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Новости мира, BOZDOGAN, GOKDOGAN, Испытания, Ракеты, Турция.
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