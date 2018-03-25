Сектор Газа подвергся израильскому авиаудару

Израильские самолеты нанесли удар по позициям группировки "Хамас" в секторе Газы. Как заявил представитель вооруженных сил Израиля, это произошло после того, как палестинцы организовали рейд на юг Израиля, сообщает Радио Свобода.

"Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по террористическим целям, расположенным в комплексе, принадлежащем организации "Хамас" в Рафахе, на юге сектора Газы", – говорится в заявлении.

Палестинский источник в Газе сообщил, что самолеты нанесли удар по базе вооруженного крыла группировки "Хамас", человеческих жертв нет, зафиксированы лишь разрушения. Удар Израиль нанес после того, как четыре палестинца, которые "несли бутылки с огнеопасным материалом", вечером 24 марта нарушили границу сектора Газы возле кибуца Киссуфима, сообщает израильская газета "Гаарец" со ссылкой на представителей военных. Они попытались сжечь тяжелую технику, которая используется для работы на границе, сообщила пресс-секретарь армии Израиля.

Израиль считает группировку "Хамас", контролирующей сектор Газы, ответственной за все нападения. В прошлом месяце произошел наиболее серьезный всплеск насилия со времени войны между Израилем и боевиками в 2014 году. После того, как 17 февраля в результате взрыва бомбы были ранены четверо израильских солдат, Израиль нанес удары по 18 объектам "Хамаса".