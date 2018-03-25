Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент надеется, что закон о бюро финрасследований примут в этом году Президент надеется, что закон о бюро финрасследований примут в этом году
Новости: Грицак: СБУ усилила возможности по противодействию гибридной агрессии РФ Грицак: СБУ усилила противодействие гибридной агрессии РФ
Новости: Сборная Украины отправилась на матч против Японии Сборная Украины отправилась на матч против Японии
Новости: Фильм "ІZI" стал финалистом итальянской кинопремии Фильм "ІZI" стал финалистом итальянской кинопремии
X

Эрдоган: "Оливковая ветвь" близка к завершению

"Оливковая ветвь"
20:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Турция планирует в короткие сроки восстановить инфраструктуру Манбиджа и обеспечить возвращение беженцев в родные дома.

Турецкая армия в ближайшие дни установит контроль над сирийским городом Таль-Рафат, тем самым будут достигнуты цели антитеррористической операции "Оливковая ветвь", заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция рука об руку с сирийскими братьями в короткие сроки восстановит инфраструктуру Манбиджа и обеспечит возвращение беженцев в родные дома", - цитирует Р.-Э.Эрдогана Анатолийское агентство новостей. Он вновь призвал США к выводу из сирийского Манбиджа боевиков PYD (курдская партия "Демократический союз") и YPG (Курдские силы самообороны), которые Анкара считает террористическими.

С 20 января вооруженные силы Турции проводят в районе сирийского города Африн военную операцию "Оливковая ветвь", направленную против террористов, а также остатков боевиков "ИГИЛ".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Африн, Оливковая ветвь, Реджеп Тайип Эрдоган, Сирия, Турция.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Ближнего Востока

В Александрии прогремел взрыв: погиб один человек Новые авиаудары в Сирии: погибли более 30 мирных жителей В ООН сообщили о новых подозрениях в использовании хлора для атак в Сирии

Последние новости

Футболисты сборной Бельгии удивили новым образом на командной фотосессии Мама Насти Каменских посвятила дочери татуировку ООН назвала пять самых ходовых языков в мире
Сегодня читают
01 Саакашвили ответил Порошенко на заявление о его разоблачении
02 На улицах Киева работал уникальный автокран потрясающей мощности (Видео)
03 Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и затемненные окна в камере
04 Путин может согласиться на введение международной администрации на Донбасс
05 Боец ММА жутко унизил нокаутированного соперника (Видео)
Новости сегодня
20:30 Тухель отказал "Баварии" ради "Арсенала"
20:25 Веселая подборка лучших демотиваторов прошедшей недели
20:23 Как выглядели откровенные открытки 1920-х годов (Фото)
20:20 Биатлон. Джима и еще семь украинцев едут на чемпионат мира среди военных
20:12 Пенелопа Круз кардинально изменила имидж для съемок в сериале
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцы начали жить по летнему времени Украинцы начали жить по летнему времени
Новости: В Помпеи турист повредил старинную мозаику В Помпеи турист повредил старинную мозаику
Новости: Геращенко рассказала, почему Украина не высылает российских дипломатов Геращенко: Дипотношения с РФ сведены к минимуму
Новости: Врачи рассказали, чем опасен для здоровья переход на летнее время Врачи рассказали, чем опасен для здоровья переход на летнее время
Добавить комментарий
0