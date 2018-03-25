Эрдоган: "Оливковая ветвь" близка к завершению

Турецкая армия в ближайшие дни установит контроль над сирийским городом Таль-Рафат, тем самым будут достигнуты цели антитеррористической операции "Оливковая ветвь", заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция рука об руку с сирийскими братьями в короткие сроки восстановит инфраструктуру Манбиджа и обеспечит возвращение беженцев в родные дома", - цитирует Р.-Э.Эрдогана Анатолийское агентство новостей. Он вновь призвал США к выводу из сирийского Манбиджа боевиков PYD (курдская партия "Демократический союз") и YPG (Курдские силы самообороны), которые Анкара считает террористическими.

С 20 января вооруженные силы Турции проводят в районе сирийского города Африн военную операцию "Оливковая ветвь", направленную против террористов, а также остатков боевиков "ИГИЛ".