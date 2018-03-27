Украинский язык будут изучать в Стамбульском университете

В Стамбульском университете (Турция) открыта специальность "украинский язык и литература" на кафедре славянских языков. Об этом в Twitter сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Республике Турция Андрей Сыбига.

Сьогодні за участі міністрів освіти України та Туреччини Л.Гриневич та І.Йилмаза, а також Голови Ради вищої освіти ТР Є.Сарача було урочисто відкрито першу в Туреччині спеціальність «українська мова та література» на кафедрі слов`янських мов Стамбульського університету #Туреччина pic.twitter.com/Sq00HF2snn — Andrii Sybiha