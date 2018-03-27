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Украинский язык будут изучать в Стамбульском университете

Торжественное открытие
13:28 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости мира: Посол Украины в Турции Андрей Сыбига торжественно открыл первую в Турции специальность "украинский язык и литература".

В Стамбульском университете (Турция) открыта специальность "украинский язык и литература" на кафедре славянских языков. Об этом в Twitter сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Республике Турция Андрей Сыбига.

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Новости мира, Кафедра славянских языков, Стамбул, Турция, Украинский язык, Университет.
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