Нетаньяху побывал в больнице из-за вирусной болезни

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху госпитализировали с высокой температурой и кашлем.

Об этом сообщает "Канал 7".

"Личный врач Нетаньяху Цви Берковиц считает, что две недели назад премьер-министр не завершил период отдыха, необходимый для выздоровления, поэтому симптомы болезни ухудшились", — говорится в сообщении.

Из-за этого доктор решил отправить Нетаньяху в больницу, где он прошел несколько обследований.

После них он покинул больницу, о чем сообщил в Twitter.

"Я еду домой. Конечно, немного отдыха и горячего супа все исправит. Спокойной ночи", - написал он.

Как сообщает Reuters, обследования показали легкую вирусную болезнь в верхних дыхательных путях.