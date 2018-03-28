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Нетаньяху побывал в больнице из-за вирусной болезни
Новости мира: 68-летний Нетанияху заболел в середине марта и отменил весь свой публичный график на этой неделе.
Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху госпитализировали с высокой температурой и кашлем.
Об этом сообщает "Канал 7".
"Личный врач Нетаньяху Цви Берковиц считает, что две недели назад премьер-министр не завершил период отдыха, необходимый для выздоровления, поэтому симптомы болезни ухудшились", — говорится в сообщении.
Из-за этого доктор решил отправить Нетаньяху в больницу, где он прошел несколько обследований.
После них он покинул больницу, о чем сообщил в Twitter.
"Я еду домой. Конечно, немного отдыха и горячего супа все исправит. Спокойной ночи", - написал он.
Как сообщает Reuters, обследования показали легкую вирусную болезнь в верхних дыхательных путях.
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