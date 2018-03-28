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Военные США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии

Война в Сирии
07:34 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Генерал США генерал Джон Данфорт связался с начальником Генштаба РФ Герасимовым, после чего россияне отступили.

Войска США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии, аналогичное тому инциденту, когда в результате авиаудара Соединенных Штатов погибли российские наемники.

Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает "Немецкая волна".

Сообщается, что "российские элементы" передвигались по линии разграничения к востоку от реки Евфрат - к той территории, где стороны могут проводить операции. Однако они, по словам Мэттис, подошли слишком близко к позициям солдат США.

Тогда глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Данфорт связался с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым в связи с инцидентом, после чего россияне отступили.

Мэттис не упомянул о том, когда именно это произошло, однако 22 марта Пентагон выпустил заявление о том, что Данфорт и Герасимов провели переговоры по Сирии и ряду других вопросов. Российские наемники передвигались в районе Дейр-эз-Зора с тем, чтобы узнать о боевых позициях войск США, уточняет AFP со ссылкой на источники.

Напомним: 8 февраля в Сирии под авиаудар возглавляемой США коалиции попали проправительственные отряды, которые пытались захватить местный нефтезавод. Сообщалось, эти отряды были сформированы в основном из российских наемников. Тогда погибли или были ранены 300 человек.

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Новости мира, Война в Сирии, Джеймс Мэттис, Сирия, США.
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