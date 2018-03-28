Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы

Саудовская Аравия собирается начать выдачу виз для туристов с апреля.

Как сообщает телеканал Al-Arabiya, королевство будет выдавать туристам только одноразовые визы сроком на 30 дней.

Как отмечает телеканал, решение о туристических визах было принято в рамках программы по экономическому развитию страны до 2030 года.

Она направлена на снижение зависимости экономики страны от нефти и развитие частных секторов экономики. Королевство планирует принимать до 30 млн туристов ежегодно к 2030 году.

До этого Саудовская Аравия выдавала только рабочие, семейные визы и визы для мусульманских паломников, совершающих хадж к святым местам в Мекке и Медине.

Также королевство начнет выдавать туристические визы путешествующим без мужчин женщинам старше 25 лет. Раньше въезжать на территорию государства женщины могли только в сопровождении члена семьи мужского пола.