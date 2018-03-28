Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Премьер-министры Польши и Украины обсудили экономическое сотрудничество Премьер-министры Польши и Украины обсудили экономическое сотрудничество
Новости: Кабмин одобрил инвестиции из Германии на социнфарструктуру Кабмин одобрил инвестиции из Германии на социнфарструктуру
Новости: Шедевральный гол Анри в ворота "МЮ", забитый ровно 14 лет назад (Видео) Шедевральный гол Анри в ворота "МЮ", забитый ровно 14 лет назад (Видео)
Новости: NASA перенесло запуск телескопа "Джеймс Уэбб" на 2020 год NASA перенесло запуск телескопа "Джеймс Уэбб" на 2020 год
X

Саудовская Аравия построит солнечную электростанцию за $200 млрд

Солнечные панели
17:35 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото из открытых источников

Новости мира: Этот проект создаст дополнительные 100 тысяч рабочих мест в стране и позволит сэкономить $40 млрд. на производстве электроэнергии.

Японская телекоммуникационная компания Softbank Group подписала с Саудовской Аравией меморандум о взаимопонимании на проект по солнечной энергетике стоимостью $200 млрд. Ожидается, что мощность этой станции составит 200 ГВт к 2030 году. 

Как сообщает Прайм, гендиректор Softbank Group Масаёси Сон (Masayoshi Son) рассказал о проекте в Нью-Йорке на церемонии вместе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

"В королевстве большое количество солнечного света, доступной земли и замечательных инженеров, рабочей силы, но что самое важное - лучшие и значительные перспективы", - сообщил репортерам глава Softbank.

Наследный принц королевства отметил, что данный проект является смелым и рискованным, и выразил надежду, что сторонам удастся его реализовать. В течение следующих 3-4 лет Softbank намерена инвестировать в страну около 25 миллиардов долларов.

Принц Саудовской Аравии заявил о создании мощностей для обогащения урана

Как сообщила компания, 15 миллиардов долларов будут направлены на строительство нового города Неом, который наследный принц планирует построить на побережье Красного моря, и 10 миллиардов - в государственную Saudi Electricity Co., как часть мер по развитию возобновляемой и солнечной энергетики в стране.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в октябре представил проект создания глобального инновационного города Неома, который будет иметь собственную регулятивную среду и находиться под контролем наследника престола.

Неом расположится на территории площадью 260 тысяч квадратных километров на побережье Красного моря по соседству с Иорданией и Египтом и будет обеспечиваться электроэнергией, создаваемой из возобновляемых источников.

В 2015 году наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявил об экономической программе развития страны до 2030 года - "Видение-2030", которая предусматривает отказ от зависимости от использования нефти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Мухаммед бен Салман, Неом, Саудовская Аравия, Электроэнергия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Ближнего Востока

Из Восточной Гуты эвакуировано около 6700 человек Канада обвинила Россию и Иран в издевательствах над сирийцами Принц Саудовской Аравии заявил о создании мощностей для обогащения урана

Последние новости

Звезда "Дневников вампира" Йен Сомерхолдер стал гостем MagicCon в Германии Стильные старики, которые дадут фору любой молодежи (Фото) Президент Украины подписал закон, реформирующий сферу парковки
Сегодня читают
01 Почему потопить авианосец - сверхсложная задача (Видео)
02 Обнаружен новый орган человеческого тела
03 Обнажилась и пообещала пойти в президенты: Савченко опубликовала новое видео
04 Вратарь сборной Молдавии пропустил невероятно курьезный гол (Видео)
05 И такое бывает: голкипер рукой забросил мяч в собственные ворота (Видео)
Новости сегодня
18:45 Необычный стрит-арт от уличного художника (Фото)
18:42 В Сиднейском университете случайно наткнулись на мумию жрицы
18:34 Коке: Иско нужно перейти в "Атлетико"
18:29 Забавные комиксы, которые поднимут вам настроение
18:27 Роскошная вилла, в которой вам захочеться жить (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Правительство решило не поднимать цену на газ для населения Правительство не увеличит цену на газ для населения
Новости: Кабмин решил вопрос обеспечения военных жильем Кабмин решил вопрос обеспечения военных жильем
Новости: Песков: Ожидайте ответа России Песков: Ожидайте ответа России
Новости: Вербное воскресенье 2018: какого числа и главные запреты праздника Вербное воскресенье 2018: какого числа и главные запреты праздника
Добавить комментарий
0