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Столкновения в секторе Газа: двое погибших и сотни раненых

Военный палестинских сил безопасности
15:16 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: В результате столкновений на границе сектора Газа погибли два палестинца, более сотни ранены.

В ходе протестов на границе сектора Газа с Израилем в пятницу погибли три палестинца, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на источник в секторе Газа.

Кроме того, по его данным, 365 палестинцев получили ранения в ходе столкновений с израильскими силами безопасности.

Ранее сообщалось о гибели одного палестинца из сектора Газа.

Палестинцы в пятницу проводят Марш возвращения, приуроченный ко Дню защиты земли, который отмечается 30 марта в память о погибших в ходе беспорядков в 1976 году после решения Израиля о конфискации арабских земель.

Командующий армией обороны Израиля Гади Эйзенкот объявил, что израильским военнослужащим разрешено применять силу для сдерживания беспорядков во время палестинского марша, намеченного на пятницу.

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Новости мира, Израиль, Палестина, Сектор Газа, ХАМАС.
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