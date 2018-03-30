Столкновения в секторе Газа: двое погибших и сотни раненых

В ходе протестов на границе сектора Газа с Израилем в пятницу погибли три палестинца, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на источник в секторе Газа.

Кроме того, по его данным, 365 палестинцев получили ранения в ходе столкновений с израильскими силами безопасности.

Ранее сообщалось о гибели одного палестинца из сектора Газа.

Палестинцы в пятницу проводят Марш возвращения, приуроченный ко Дню защиты земли, который отмечается 30 марта в память о погибших в ходе беспорядков в 1976 году после решения Израиля о конфискации арабских земель.

Командующий армией обороны Израиля Гади Эйзенкот объявил, что израильским военнослужащим разрешено применять силу для сдерживания беспорядков во время палестинского марша, намеченного на пятницу.