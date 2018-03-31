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Иран хочет заблокировать Telegram
Новости мира: Тегеран обвиняет мессенджер в способствовании антиправительственным протестам.
Иран собирается блокировать мессенджер Telegram из соображений национальной безопасности. Об этом сообщает Associated Рress. Как сообщается, председатель парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджери заявил, что это решение было принято "на самом высоком уровне".
С его слов, это ответ Тегерана "на разрушительную роль Telegram в антиправительственных протестах", которые начались в стране в конце декабря и в результате которых погибло по меньшей мере 25 человек. Указано, что приложение будет заменено аналогичной системой местного производства. Иранский Telegram насчитывает около 40 миллионов пользователей.
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