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Иран хочет заблокировать Telegram

Telegram
15:59 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Тегеран обвиняет мессенджер в способствовании антиправительственным протестам.

Иран собирается блокировать мессенджер Telegram из соображений национальной безопасности. Об этом сообщает Associated Рress. Как сообщается, председатель парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджери заявил, что это решение было принято "на самом высоком уровне".

С его слов, это ответ Тегерана "на разрушительную роль Telegram в антиправительственных протестах", которые начались в стране в конце декабря и в результате которых погибло по меньшей мере 25 человек. Указано, что приложение будет заменено аналогичной системой местного производства. Иранский Telegram насчитывает около 40 миллионов пользователей.

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Новости мира, Telegram, Блокировка, Иран, Мессенджер, Протесты.
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