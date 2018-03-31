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СМИ: США не будут помогать Сирии

Дональд Трамп
19:48 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Также, помимо сокращения финансовой помощи, Дональд Трамп пообещал очень скоро вывести войска из Сирии.

Глава Белого дома Дональд Трамп инициировал замораживание программы финансирования США на восстановление инфраструктуры Сирии после освобождения страны от ИГИЛ. Об этом сообщило со ссылкой на источники в администрации американское влиятельное издание The Wall Street Journal.

"Президент Дональд Трамп заморозил более $200 млн средств на усилия по восстановлению Сирии, в то время как его администрация пересматривает общую роль Вашингтона в длительном конфликте в этой стране", - говорится в сообщении. При этом, как уточнили официальные источники, администрация в Белом Доме "отдала распоряжение Государственному департаменту приостановить расходы", в соответствии с решением Д. Трампа, которое он принял в четверг. Издание также обращает внимание, что информация о решении относительно сокращения помощи Сирии появилась сразу после неожиданного заявления Дональда Трампа, что США "очень скоро" выведут свои силы из Сирии.

Во время выступления 29 марта в штате Огайо президент подчеркнул, что американские военные в настоящий момент "выбивают дух из ИГИЛ", но "очень скоро уйдут из Сирии". Д. Трамп считает, что пришло время "позволить другим людям позаботиться о ситуации" в Сирии. Он также отметил, что Америка потратила $7 трлн на Ближний Восток, зато не получила "ничего". По словам главы Белого дома, правительство США должно сосредоточиться на развитии инфраструктуры внутри собственной страны и создании новых рабочих мест. Заявления Д. Трампа относительно сокращения помощи Сирии, похоже, стали неожиданными для чиновников администрации США, говорится в публикации. В Государственном департаменте при этом заметили, что не знали о каком-либо изменении политики США на сирийском направлении.

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Новости мира, Войска, Вывод, Дональд Трамп, Помощь, Сирия.
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