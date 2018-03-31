Талибан объявил войну ИГИЛ

Афганское радикальное движение Талибан объявило войну террористической организации ИГИЛ. Об этом пишет Главком со ссылкой на заявление талибов, которое опубликовали афганские СМИ.

В заявлении Талибан сообщает, что ИГИЛ - "это группа современных "хариджитов" (вероотступников), жестоких безбожников и наемников....сеет вражду....пытается разрушить единство суннитов, шиитов и исмаилитов Афганистана, натравливая друг против друга, убивает богословов и дискредитирует священную религию Ислам перед миром".

Радикалы отмечают, что поводом для объявления войны стал захват боевиками ИГИЛ уезда Дарзаб в провинции Джаузджан, где "группа "хариджитов", пытаясь расширить сферу своего влияния, совершила тягчайшие преступления и обезглавила 20 пленных моджахедов". Талибан призывает всех своих сторонников "в дальнейшем во всех точках Афганистана воздать им по заслугам и отомстить за моджахедов".