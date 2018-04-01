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На границе Израиля с сектором Газа новые столкновения: 70 раненых

Столкновения на границе Израиля и сектора Газа
05:41 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Произошли новые столкновения на границе Израиля с сектором Газа.

Во время протестов на границе Израиля и сектора Газа в субботу, 31 марта, в результате столкновений с израильскими военными были ранены около 70 палестинцев.

Об этом сообщили палестинские чиновники здравоохранения, передает "РБК" со ссылкой на Reuters.

Представитель израильской армии заявил, что подробности столкновений в субботу проверяются.

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что ответственность за насилие несет Израиль.

По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, его страна защищала свой суверенитет и граждан. Столкновения начались, когда палестинцы собрались возле израильской границы и начали бросать камни в сторону военных, израильтяне попытались подавить беспорядки. По словам израильских военных, некоторые из протестующих стреляли в них и бросали горючие коктейли.

Как сообщалось, в пятницу, 30 марта, по меньшей мере 15 палестинцев были убиты и более 1400 ранены в результате столкновений с израильскими силами во время протестов на границе с сектором Газа.

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Все по теме:

Новости мира, Израиль, Махмуд Аббас, Новости мира, Происшествия, Сектор Газа.
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