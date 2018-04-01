Израиль не будет расследовать столкновения в Секторе Газа

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в воскресенье отклонил призывы создать комиссию по расследованию убийства военными 15 палестинцев на израильско-палестинской границе.

Об этом он сказал на Военном радио, сообщает Reuters.

"Израильские солдаты делали то, что было нужно. Я считаю, что все они заслуживают медалей. Что касается комиссии по расследованиям, то могу сказать, что ее не будет", - отметил Либерман.

Как сообщалось, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призывали Израиль провести независимое расследование относительно событий на израильско-палестинской границе.

Напомним, что во время протестов на границе Израиля и Сектора Газа в субботу, 31 марта, в результате столкновений с израильскими военными были ранены около 70 палестинцев.

В пятницу, 30 марта, по меньшей мере 15 палестинцев были убиты и свыше 1400 ранены в результате столкновений с израильскими силами во время протестов на границе с Сектором Газа.