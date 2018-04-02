Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Газ для населения: Кабмин продолжает переговоры с МВФ Газ для населения: Кабмин продолжает переговоры с МВФ
Новости: Грузия стала парламентской республикой Грузия стала парламентской республикой
Новости: Украинец Далакян проведет первую защиту чемпионского пояса в Киеве Украинец Далакян проведет первую защиту чемпионского пояса в Киеве
Новости: Ученые утверждают: "екатеринбургские останки" не принадлежат Романовым Ученые утверждают: "екатеринбургские останки" не принадлежат Романовым
X

Дамаск объявил об уходе последних повстанцев из Восточной Гуты

Война в Сирии
20:43 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: Последние отряды повстанцев в понедельник, 2 апреля, покидают регион Восточная Гута на юге Сирии.

В пригородах Дамаска два автобуса готовы приступить к вывозу первых бойцов самой влиятельной на этой территории повстанческой группировки "Джаиш аль-Ислам" и их родственников, передало государственное сирийское телевидение, пишет DW.

До этого Гуту оставили повстанцы, принадлежащие к исламистской группировке "Ахрар аш-Шам".

По версии сирийских властей, за минувшую неделю число "террористов и членов их семей", покинувших регион, достигло 41 тыс. В соответствии с достигнутыми с Дамаском договоренностями колонны доставляются в Джераблус на севере Сирии, все еще неподконтрольный правительственным силам.

Вместе с тем в "Джаиш аль-Ислам" опровергают правительственные сообщения. "Мы решили, что остаемся. Тем, кто хочет уйти, я сказал: "Идите и не мешайте нам!", - утверждает полевой командир сирийских повстанцев Иссам аль-Бувайдани.

С 2013 года почти 400 тысяч жителей Восточной Гуты находятся на осадном положении, не имея доступа к продовольствию, питьевой воде, медикаментам и электричеству. В середине февраля 2018 года армия президента Сирии Башара Асада начала бомбардировки позиций повстанцев в регионе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Война в Сирии, Восточная Гута, Дамаск, Сирия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Ближнего Востока

В Иране произошло землетрясение Израиль не будет расследовать столкновения в Секторе Газа Армия Сирии сообщила об освобождении большей части восточной Гуты

Последние новости

В Винницкой области женщина выбросила в мусорник собственного ребенка "Хаббл" сделал снимок "космического глаза" Морозов: "Динамо" должен тренировать специалист уровня Лобановского или Луческу
Сегодня читают
01 Инструкция по выбору семейного врача
02 Кличко возвращается для реванша с Джошуа
03 Вера Савченко обратилась к Трампу
04 Гол-шедевр Шапаренко в ворота "Мариуполя" (Видео)
05 Гол в ворота "Галатасарая" с 51 метра (Видео)
Новости сегодня
20:48 Названы продукты, которые негативно влияют на кожу
20:45 Президент WBC: Не думаю, что бой Головкин - Альварес состоится
20:32 Завораживающие снимки Дубая, самого безумного города на планете (Фото)
20:29 В Украине введен запрет на вылов рыбы
20:25 Кьеллини: Суарес получил слишком жестокое наказание за укус
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне
Новости: Врач для каждой семьи: инструкция по выбору терапевтов и педиатров Инструкция по выбору семейного врача
Новости: Наводнение в Ахтырке: жители осталась без света Наводнение в Ахтырке: жители осталась без света
Новости: Ким Кардашьян поделилась трогательным фото своих детей Ким Кардашьян поделилась трогательным фото своих детей
Добавить комментарий
0