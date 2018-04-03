Восточную Гуту покинули уже 130 тысяч человек
Новости мира: Из Восточной Гуты, где продолжаются ожесточенные бои, эвакуировали уже около 130 тысяч человек.
Из Восточной Гуты в Сирии из-за продолжительных боев переселили уже около 130 тысяч человек.
Об этом заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Anadolu.
"Блокированный пригород Дамаска Восточную Гуту, где в течении многих недель продолжались ожесточенные бои, покинуло до 130 тыс. человек", - отметил он.
По словам Дюжаррика, Организация старается оказать гуманитарную помощь тысячам людей, покинувших Восточную Гуту, но для этого требуются огромные средства.
Дюжаррик призвал обеспечить безопасную и беспрепятственную доставку гумпомощи в регион.
Представитель Генсека ООН подчеркнул, что эвакуация населения должна проводиться на добровольной основе.
Относительно ситуации на северо-западе Сирии Дюжаррик сказал, что до сегодняшнего дня 137 тысяч жителей Африна переселились в город Талль-Рыфат и близлежащие населенные пункты.