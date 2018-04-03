Восточную Гуту покинули уже 130 тысяч человек

Из Восточной Гуты в Сирии из-за продолжительных боев переселили уже около 130 тысяч человек.

Об этом заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Anadolu.

"Блокированный пригород Дамаска Восточную Гуту, где в течении многих недель продолжались ожесточенные бои, покинуло до 130 тыс. человек", - отметил он.

По словам Дюжаррика, Организация старается оказать гуманитарную помощь тысячам людей, покинувших Восточную Гуту, но для этого требуются огромные средства.

Дюжаррик призвал обеспечить безопасную и беспрепятственную доставку гумпомощи в регион.

Представитель Генсека ООН подчеркнул, что эвакуация населения должна проводиться на добровольной основе.

Относительно ситуации на северо-западе Сирии Дюжаррик сказал, что до сегодняшнего дня 137 тысяч жителей Африна переселились в город Талль-Рыфат и близлежащие населенные пункты.