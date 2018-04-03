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В ООН собирают деньги для страны с "худшим в мире гуманитарный кризисом"

Йемен
15:01 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости мира: В ООН хотят собрать три миллиарда долларов для страны, которая годами страдает от войны и голода.

Йемен потребует около трех миллиардов долларов для помощи миллионам голодающих, больным и перемещенным лицам. Саудовская Аравия и ОАЭ пообещали предоставить почти треть этой суммы.

Об этом во время донорской конференции в Женеве во вторник, 3 апреля, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает издание DW.

"В Йемене худший в мире гуманитарный кризис", – сказал Антониу Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН также напомнил представителям стран-доноров, что Йемен продемонстрировал большую щедрость, чем богатые страны, приняв большое количество сомалийских беженцев.

"Итак, наша обязанность – ответить на щедрость йеменцев, которую они всегда имеют для тех, кто в ней нуждается. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты уже пообещали предоставить Йемену помощь в размере 930 миллионов долларов", – отметил Антонио Гутерриш.

Также он добавил, что никакие деньги не помогут завершить войну в стране, единственным решением остается только политическое урегулирование ситуации через внутреннейеменский диалог.

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Новости мира, Йемен, ОАЭ, ООН, Саудовская Аравия.
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