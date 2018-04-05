ПВО Саудовской Аравии сбила ракету из Йемена

Системам ПВО Саудовской Аравии удалось успешно перехватить баллистическую ракету, которая была запущена повстанцами с территории Йемена по складам крупнейшей саудовской нефтяной компании Saudi Aramco на юго-западе страны, сообщили в четверг западные СМИ. Перехват был осуществлен накануне вечером. Ракета была выпущена по округу Джизан.

В арабской коалиции в свою очередь сообщили, что жертв и разрушений на земле нет. Инцидент произошел после того, как на этой неделе йеменские мятежники-хуситы обстреляли саудовский танкер в Красном море. По словам представителя возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по борьбе против йеменских повстанцев Турки аль-Малики, танкер не пострадал и продолжил движение по маршруту.