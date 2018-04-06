Пригород Дамаска вновь был обстрелян: убито 27 человек

В Сирии в результате серии мощных авиаударов, нанесенных силами Башара Асада по пригороду Дамаска, населенному пункту Дума, погибли, по разным данным, от 27 до 32 человек.

Такую информацию распространила в пятницу Сирийская обсерватория по правам человека, а также сирийское государственное телевидение, сообщает информагентство Reuters.

"Мощные воздушные удары, нанесенные по сирийскому повстанческому городу Дума, повлекли гибель 27 человек, в том числе пятерых детей", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в неправительственной организации, по городу, где преимущественно проживают представители оппозиции, нанесли по меньшей мере 42 воздушных удара.

Тем временем государственное телевидение Сирии, по сообщению Reuters, заявило о гибели в Думе по крайней мере 32 человек, среди которых дети.

В репортаже сирийского государственного телеканала были показали тучи темного дыма над одним из районов города Дума, где, по сообщениям, были сосредоточены повстанческие группы. После этого Сирийская республиканская гвардия взяла контроль над городом, сообщил телеканал.

Как неоднократно заявляли США и их союзники по международной коалиции, режим Асада осуществляет кровавые акты против своих граждан при непосредственной поддержке России и Ирана в гражданской войне в этой стране.