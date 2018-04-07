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Авиаудары в Восточной Гуте: 40 человек погибло

Восточная Гута
11:53 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Восточной Гуте, в городе Дума, после нескольких дней относительного затишья авиаудары снова привели к большому количеству погибших.

По данным наблюдателей, в пятницу здесь погибли 40 человек, среди которых много детей.

Об этом сообщает DW.

"В районе Восточная Гута близ сирийской столицы Дамаска, в пятницу, 6 апреля, в результате авиаударов погибли 40 человек. Среди них много детей. Об этом сообщают наблюдатели Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека. По данным наблюдателей, которые не имеют подтверждений из независимых источников, российские и сирийские самолеты нанесли по меньшей мере двенадцать авиаударов", - пишет DW.

Как отмечается, речь идет о первых авиаударах за последние десять дней в Восточной Гуте. В этом регионе бои стихли после того, как повстанцы и правительство пришли к согласию на эвакуацию бойцов сил оппозиции. Государственное информагентство Sana обвинило группировку "Джейш аль-Ислам" в применении гранат в пригородах Дамаска.

Город Дума остается последним бастионом повстанцев в регионе, и они не хотят покидать этот город. В частности из него есть возможность обстреливать столицу.

Ранее сообщалось, что в результате серии мощных авиаударов, нанесенных силами Башара Асада по пригороду Дамаска, населенному пункту Дума, погибли, по разным данным, от 27 до 32 человек,среди которых есть дети.

Как сообщалось, в конце марта из Восточной Гуты эвакуировались свыше 135 тысяч человек. Среди них было много сирийских повстанцев вместе с членами их семей, а также мирное население.

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Новости мира, Авиаудар, Восточная Гута, Конфликт в Сирии, Сирия.
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