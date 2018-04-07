Турецкие войска заняли Морин на севере Сирии

Вооруженные силы Турции выдвинулись в район Морин для создания девятого наблюдательного пункта в зоне деэскалации в провинции Идлиб на севере Сирии. Об этом сообщает Anadolu.

"Колонна из 100 транспортных средств утром 7 апреля проехала через поселок Сермада в направлении города Мааррет-эн-Нууман и далее в сторону города Хан-Шейхун. Пунктом назначения колонны стал поселок Морин на севере провинции Хама", - говорится в сообщении.

Очередной наблюдательный пункт ВС Турции расположен в 88 км от сирийско-турецкой границы. В 3 км от места расположения наблюдательного пункта находятся позиции сил режима Башара Асада и проиранских отрядов добровольцев, пишет агентство. Как сообщается, размещение турецкого контингента в зоне деэскалации в Идлибе началось 12 октября 2017 года. Этому процессу предшествовала разведывательная операция, продолжавшаяся с 8 по 11 октября. Миссия по контролю за снижением напряженности, состоящая из сил стран-гарантов (Турция, Россия и Иран) была создана в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Астане. Части ВС Турции будут размещены в 12 точках внутри зоны деэскалации в Идлибе, а российские силы по внешнему периметру.