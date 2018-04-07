Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Прогноз погоды на выходные: тепло и сухо Прогноз погоды на выходные: тепло и сухо
Новости: Штаб призывает оккупантов Донбасса соблюдать "Пасхальное перемирие" Штаб призывает оккупантов соблюдать "Пасхальное перемирие"
Новости: "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед": онлайн-трансляция матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед": онлайн-трансляция матча
Новости: Как без вреда для здоровья выйти из Великого поста Как без вреда для здоровья выйти из Великого поста
X

Турецкие войска заняли Морин на севере Сирии

Турецкие войска
18:17 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Части турецкой армии заняли указанный район для создания наблюдательного пункта в провинции Идлиб.

Вооруженные силы Турции выдвинулись в район Морин для создания девятого наблюдательного пункта в зоне деэскалации в провинции Идлиб на севере Сирии. Об этом сообщает Anadolu.

"Колонна из 100 транспортных средств утром 7 апреля проехала через поселок Сермада в направлении города Мааррет-эн-Нууман и далее в сторону города Хан-Шейхун. Пунктом назначения колонны стал поселок Морин на севере провинции Хама", - говорится в сообщении.

Очередной наблюдательный пункт ВС Турции расположен в 88 км от сирийско-турецкой границы. В 3 км от места расположения наблюдательного пункта находятся позиции сил режима Башара Асада и проиранских отрядов добровольцев, пишет агентство. Как сообщается, размещение турецкого контингента в зоне деэскалации в Идлибе началось 12 октября 2017 года. Этому процессу предшествовала разведывательная операция, продолжавшаяся с 8 по 11 октября. Миссия по контролю за снижением напряженности, состоящая из сил стран-гарантов (Турция, Россия и Иран) была создана в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Астане. Части ВС Турции будут размещены в 12 точках внутри зоны деэскалации в Идлибе, а российские силы по внешнему периметру.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Войска, Идлиб, Морин, Сирия, Турция.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Ближнего Востока

Восточную Гуту покинули уже 130 тысяч человек Принц Саудовской Аравии намерен заключить мир с Израилем Дамаск объявил об уходе последних повстанцев из Восточной Гуты

Последние новости

Волкер потребовал у РФ и боевиков ОРДЛО прекратить запугивать наблюдателей ОБСЕ Вилково под угрозой затопления Модель Кайли Дженнер поделилась снимком маленькой дочери
Сегодня читают
01 Силы МВД готовятся к полицейской операции на Донбассе
02 Шведы презентовали уникальный грузовик будущего (Видео)
03 Квалификацию не смог подтвердить 21 судья
04 Мощь и красота: бронеавтомобиль Sisu GTP – уникальная финская защита (Видео)
05 Британские ученые назвали привычки, которые способствуют долголетию
Новости сегодня
19:11 В Дании старая башня рухнула на библиотеку
19:10 Врачи назвали овощи, которые плохо влияют на здоровье зубов
18:52 Снаряд калибра 152 мм обнаружили на Ровенщине
18:50 Гвардиола: Я не играю конкретно против Моуринью
18:43 У 6-летней дочери Бейонсе появится собственный стилист
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко убежден в победе Украины Порошенко убежден в победе Украины
Новости: В Иерусалиме сошел Благодатный огонь В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Новости: Грузовик въехал в людей в германском Мюнстере Грузовик въехал в людей в германском Мюнстере
Новости: Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки с душевными пожеланиями Поздравления с Пасхой 2018: красивые открытки с душевными пожеланиями
Добавить комментарий
0