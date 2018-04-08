Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен по причине ремонта Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен по причине ремонта
Новости: Школьники из Украины стали триумфаторами конкурса научных разработок в Китае Школьники из Украины стали триумфаторами конкурса научных разработок в Китае
Новости: Рональдиньо: Месси лучше Роналду Рональдиньо: Месси лучше Роналду
Новости: Илон Маск заявил о возможности появления "бессмертного диктатора" Илон Маск заявил о возможности появления "бессмертного диктатора"
X

СМИ: Саудовская Аравия и Катар могут быть разделены каналом

Саудовская Аравия
00:24 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости мира: Саудовская Аравия планирует вырыть канал вдоль границы с Катаром, тем самым превратив его в остров.

В случае утверждения властями, проект будет реализован Саудовским инвестиционным союзом, состоящим из девяти компаний. Как сообщает kommersant.ru со ссылкой на газету Sabq, ширина канала составит 200 м, глубина - 15-20 м и длина - 60 км, что позволит ему принимать все виды морских судов.

Издание отмечает, что создание подобного канала будет способствовать развитию туризма и внутрирегиональной торговли. Он будет принадлежать только Саудовской Аравии, так как он будет вырыт на территории королевства на расстоянии одного километра от официальной линии границы с Катаром. При этом участок суши на границе с Катаром будет служить в качестве военной зоны для защиты королевства.

В крайних точках канала планируется сооружение курортов с отелями, частными пляжами и причалами для яхт. Таким образом, Саудовская Аравия сможет связать при помощи нового морского пути портовый город королевства Сальва и район Хур аль-Адид. Также в регионе будет создана свободная торговая зона. Отмечается, что строительство может быть начато в 2019 году. Стоимость проекта оценивается примерно в $746 млн.

Как сообщалось ранее, в 2017 году дипотношения с Катаром разорвали 10 государств: Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Коморские острова. Это произошло после заявления эмира Катара о необходимости сближения с Ираном, подлинность которого была опровергнута. Позднее эмир Катара принял участие в 38-м саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Ближний Восток, Катар, Новости мира, Саудовская Аравия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Ближнего Востока

В Саудовской Аравии откроют кинотеатр В ООН собирают деньги для страны с "худшим в мире гуманитарный кризисом" Восточную Гуту покинули уже 130 тысяч человек

Последние новости

На авиабазе в штате Кентукки разбился вертолет В Snapchat появилось новое обновление для iPhone X "Реал", "Тоттенхэм" и "Челси" подтвердили участие в Международном кубке чемпионов
Сегодня читают
01 Медики назвали несколько способов, как избавиться от герпеса за один день
02 "Динамо" - "Заря": незабитый пенальти и 4 безответных гола (Видео)
03 Санчес: Гассиев покажет Усику, что расставание с Баширом было ошибкой
04 Палкин о возможном уходе Фонсеки
05 "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 2:3: события матча (Видео)
Новости сегодня
01:24 Исследователи IBM запустили двигатель, способный приводить в действие наночастицы
00:53 Уникальные кадры: как выглядит белое гетто в ЮАР (Фото)
00:49 Экс-глава Каталонии Пучдемон рассматривал возможность бегства в Россию
00:13 "Альбасете" с Зозулей в составе уступил "Райо Вальекано"
23:34 Рибери: Становясь чемпионом, всегда испытываешь особенное чувство
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: СМИ: Ведутся секретные переговоры о встрече Трампа и Ына СМИ: Ведутся секретные переговоры о встрече Трампа и Ына
Новости: В Иерусалиме сошел Благодатный огонь В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Новости: Грузовик въехал в людей в германском Мюнстере Грузовик въехал в людей в германском Мюнстере
Новости: Пасха 2018: народные приметы и обычаи этого светлого праздника Пасха 2018: народные приметы и обычаи этого светлого праздника
Добавить комментарий
0