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В Секторе Газа погиб журналист

Ясер Муртаджа
07:45 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Журналист получил огнестрельное ранение, снимая стычку между палестинцами и израильскими военными.

В результате столкновений на границе Сектора Газа и Израиля погиб журналист Ясер Муртаджа, 30-летний оператор агентства "Айн Медиа". Как передает "Радио Свобода", о смерти в больнице пострадавшего в результате столкновений с израильскими военными на границе с Израилем, которые произошли накануне, 6 апреля, сообщили работники здравоохранения в Секторе Газа. Журналист попал под огонь израильтян, освещая эти стычки и протесты.

В сообщении отмечается, что на фотографиях журналиста, сделанных сразу после его ранения, видно, что Ясер Муртаджа лежит на носилках в голубом защитном жилете с крупной надписью черными буквами PRESS. Пресс-секретарь военных Израиля отказалась от комментариев, заявив, что армия расследует этот инцидент. Похороны журналиста состоялись 7 апреля. Таким образом, в результате только этих последних столкновений на границе между Сектором Газа и Израилем погибли уже девять палестинцев. Люди погибли в конце первой недели запланированного на шестинедельный срок протеста под названием "Большой марш за возвращение" с требованиями к Израилю вернуть землю, захваченную у палестинцев.

Жители Сектора Газа устраивают на границе свои лагеря, бросают камни через пограничные заграждения по израильским военным и палят тысячи шин, устраивая дымовые завесы, чтобы помешать израильским снайперам, которые имеют приказ ликвидировать всех, кто будет пытаться перебраться через границу. Израильская армия заявляет, что уже прекратила многочисленные попытки прорваться через границу и отвечает на них "средствами разгона толпы, а также боевым огнем, в соответствии с правилами его применения". В столкновениях предыдущих дней погибли еще по крайней мере 16 палестинцев.

После создания Государства Израиль значительная часть земель, принадлежавших палестинским арабам, была национализирована – в первую очередь собственность тех сотен тысяч палестинцев, которые сбежали с территории Израиля и были вынуждены покинуть ее.

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Новости мира, Журналист, Израиль, Конфликт, Палестина, Сектор Газа, Ясер Муртаджа.
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