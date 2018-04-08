На Иран совершена масштабная кибератака

Хакеры атаковали компьютерные сети в ряде стран, в частности в центрах обработки данных в Иране. Об этом сообщает Reuters. Во время атаки на экране устройства появлялись изображения флага США с надписью "Не путайте с нашими выборами", сообщили агентству в министерстве связи и информационных технологий Ирана.

"Вирус, видимо, задел 200 тысяч маршрутизаторов по всему миру в результате широкомасштабной атаки, в том числе 3 500 коммутаторов в Иране", — сообщили в министерстве.

Отмечается, что атака стала возможной благодаря уязвимости в маршрутизаторах компании Cisco, которая ранее выдала предупреждение. Компания пока не ответила на просьбу прокомментировать кибератаку. Во время атаки по всему Ирану пользователи жаловались на перебои с доступом к Интернету.

Напомним, в прошлом году в результате кибератаки на британский парламент были взломаны 90 аккаунтов. Великобритания заявила, что подозревает Иран в масштабной кибератаке на почту парламента.