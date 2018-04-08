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Госдеп: В возможных химатаках будет виновата Россия

Химатака
08:50 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Боевики сирийской оппозиции обвиняют Асада в химатаках, в то же время Дамаск называет эти обвинения дезинформацией.

Госдепартамент США считает, что если подтвердится факт нового применения химического оружия в Сирии, то ответственность за это ляжет на Россию.

"История применения сирийским режимом химического орудия против собственного народа даже не подлежит обсуждению. В конечном итоге Россия несет ответственность за безжалостное применение химоружия против невинных сирийцев", - говорится в заявлении американского Госдепа. В нем отмечается, что ведомство продолжит внимательно отслеживать информацию по этому вопросу.

В СМИ появились сообщения, в которых боевики террористических организаций в Сирии заявляют о том, что правительственные войска использовали при атаке на их позиции бомбы-бочки, в которых "возможно" содержались химические отравляющие вещества. Результатом стала гибель десятков мирных жителей. По информации "Белых касок", которую излагает телеканал "Аль-Джазира", в результате применения химоружия погибло до 70 человек, около 100 пострадали.

Дамаск опровергает эти сообщения. Как проинформировало сирийское национальное агентство, цитируя официального представителя, боевики радикальной группировки "Джейш аль-Ислам", находящейся на грани уничтожения, вбрасывают ложную информацию о якобы имевшем место применении химоружия, чтобы препятствовать наступлению правительственных войск.

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Новости мира, Дамаск, Россия, Сирия, США, Химатаки.
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