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В сирийской Думе могла произойти химатака

Сирия
09:35 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Число жертв, по информации "Белых касок", могло достигнуть 70 человек, Россия заранее предупреждала о возможной химатаке боевиков.

Врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте - 7 апреля могла произойти химическая атака. Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек, сообщает BBC.

Волонтерская организация "Белые каски" опубликовала фотографии человеческих тел в подвале. По их мнению, число жертв может вырасти. Подтверждения этой информации из независимых источников нет. Власти Сирии информацию опровергают.

Государственный департамент США уже заявил, что внимательно следит за сообщениями о возможном применении химического оружия и что в случае, если они подтвердятся, Россия, поддерживающая власти Сирии, должна вместе с ними нести ответственность за случившееся. Представители российских властей 6 апреля, то есть за день до происшествия, заявили, что члены запрещенной в России организации "Фронт ан-Нусра" готовят в подконтрольных им районах атаки с применением хлора. Еще раньше похожее заявление делал президент России Владимир Путин.

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Новости мира, Белые каски, Дума, Россия, Сирия, Химатака.
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