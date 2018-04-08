В сирийской Думе могла произойти химатака

Врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте - 7 апреля могла произойти химическая атака. Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек, сообщает BBC.

Волонтерская организация "Белые каски" опубликовала фотографии человеческих тел в подвале. По их мнению, число жертв может вырасти. Подтверждения этой информации из независимых источников нет. Власти Сирии информацию опровергают.

Государственный департамент США уже заявил, что внимательно следит за сообщениями о возможном применении химического оружия и что в случае, если они подтвердятся, Россия, поддерживающая власти Сирии, должна вместе с ними нести ответственность за случившееся. Представители российских властей 6 апреля, то есть за день до происшествия, заявили, что члены запрещенной в России организации "Фронт ан-Нусра" готовят в подконтрольных им районах атаки с применением хлора. Еще раньше похожее заявление делал президент России Владимир Путин.