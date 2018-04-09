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Химатака в Сирии: Совбез ООН собирает экстренное заседание
00:03 Сегодня Телеграф
Фото: UN

Новости мира: Накануне многие СМИ сообщили о более 70 жертвах химатаки в Восточной Гуте.

Совет безопасности ООН планирует в понедельник провести экстренное заседание по поводу химической атаки в Сирии.

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Об этом сообщило в Twitter представительство Великобритании при ООН, передает Украинская правда.

"Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар призвали провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения сообщений о применении химического оружия в Сирии. Встреча ожидается в понедельник", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье появились сообщения об очередной атаке на восточную Гуту, в ходе которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли по меньшей мере 150 человек. Бочкова бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.

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Волонтерская спасательная служба "Белые каски", опубликовав фото тел погибших, заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек и уже подтверждено 150 смертей.

BBC со ссылкой на спасателей сообщила о минимум 70 погибших.

В Госдепе США заявили, что контролируют сообщение и Россия, которая воюет на стороне сирийского правительства, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.

В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что сообщения о применении сирийской армией против боевиков в Думе (Восточная Гута) бомбы с хлором не соответствуют действительности.

Президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада животным после химической атаки в Сирии и заявил, что Россия и Иран должны заплатить большую цену за его поддержку.

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