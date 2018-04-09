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Война в Сирии: боевики "Джейш аль-Ислам" покидают Восточную Гуту

Война в Сирии
05:36 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Twitter

Новости мира: По данным центра по примирению, всего из города планируется вывести до 8 тыс. боевиков и около 40 тыс. членов их семей.

Боевики группировки "Джейш аль-Ислам" начали выходить из города Дума (сирийская Восточная Гута) через пункт пропуска в Мухайям Аль-Вафедине, сообщили в Минобороны РФ.

"Начался вывод боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" из города Дума в Восточной Гуте. Первые автобусы с боевиками и членами их семей пересекли пункт пропуска в районе Мухайям Аль-Вафедин",- сообщили в министерстве.

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Ранее в воскресенье начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что российским военным удалось договориться с руководством группировки о прекращении огня и возобновлении эвакуации боевиков и членов их семей из Думы.

На официальном сайте военного ведомства в режиме реального времени ведется трансляция с камеры видеонаблюдения в районе пункт пропуска, добавили в Минобороны.

Город Дума оставался последним оплотом боевиков в Восточной Гуте. Российские военные вели с ними переговоры о сложении оружия и передачи города под контроль правительства Сирии.

В субботу Ю.Евтушенко сказал, что из города Дума с начала марта выведено более 700 боевиков. "За этот период город покинули 33 345 человек, в том числе 29 217 мирных жителей, 738 боевиков и 3 390 членов их семей", - сообщил он.

Ранее из Восточной Гуты в зону деэскалации "Идлиб" российские военные вывезли боевиков группировок "Ахрар аш-Шам" и "Фейлак ар-Рахман".

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Новости мира, Башар Асад, Война в Сирии, Восточная Гута, Дамаск, Джейш аль-Ислам, Новости Сирии, Россия, Сирия, Химатака, Химическая атака.
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