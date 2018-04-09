Трамп и Макрон обсудили химическую атаку в Сирии
Новости мира: Продолжаются переговоры мировых лидеров по поводу обострения в Восточной Гуте.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом осудил химические атаки в Сирии. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Елисейского дворца.
“Президент Французской Республики решительно осудил химические атаки 7 апреля против населения Думы в Восточной Гуте”, — говорится в коммюнике.
Согласно заявлению главы государств также обменялись информацией, которая “подтверждает использование химического оружия”.
Напомним, по данным представителей благотворительной организации “Белые каски”, как сообщает DW, в районе Восточная Гута в субботу вечером с вертолета было сброшено бочковой бомбу с химикатами. Из-за этого погибли не менее 150 человек и еще более тысячи получили ранения.