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Трамп и Макрон обсудили химическую атаку в Сирии

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон
07:02 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Twitter

Новости мира: Продолжаются переговоры мировых лидеров по поводу обострения в Восточной Гуте.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом осудил химические атаки в Сирии. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Елисейского дворца.

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“Президент Французской Республики решительно осудил химические атаки 7 апреля против населения Думы в Восточной Гуте”, — говорится в коммюнике.

Согласно заявлению главы государств также обменялись информацией, которая “подтверждает использование химического оружия”.

Напомним, по данным представителей благотворительной организации “Белые каски”, как сообщает DW, в районе Восточная Гута в субботу вечером с вертолета было сброшено бочковой бомбу с химикатами. Из-за этого погибли не менее 150 человек и еще более тысячи получили ранения.

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