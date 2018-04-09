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МИД Канады осудил организаторов химатаки в Сирии

Восточная Гута
07:21 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Канада обещает наказать ответственных за химическую атаку в Сирии.

Организаторы химической атаки в Сирии должны ответить за свое преступление.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, комментируя информацию о химической атаке в Восточной Гуте, которая привела к гибели десятков людей.

"Боевое применение химического оружия является военным преступлением. Канада вместе с международными партнерами всеми доступными методами будет требовать привлечения к ответственности за эти чудовищные зверства. Виновные в их совершении должны предстать перед справедливостью, а массовые убийства невинных гражданских лиц должны прекратиться", - сказала Фриланд.

Она также осудила Россию и Иран за поддержку кровавого режима Башара аль-Асада. "Применение режимом химического оружия является целенаправленной стратегией, направленной на терроризирование местного населения и его принуждение к повиновению. Канада осуждает режим Асада и его сторонников – Россию и Иран за неоднократные серьезные нарушения прав человека и продолжающиеся преднамеренные обстрелы гражданских», - подчеркнула глава МИД Канады.

Кроме этого, она выразила восхищение спасателями и медицинскими работниками, работающими в Сирии. "Канада выражает свое восхищение медицинскими работниками и другими организациями, в том числе "Белыми касками", которые неустанно работают над спасением жизней пострадавших. Мы выражаем искренние соболезнования родственникам погибших", - закончила Фриланд.

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Все по теме:

Новости мира, Атака в Сирии, Восточная Гута, Канада, Сирия, Химическая атака, Христя Фриланд.
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