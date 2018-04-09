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ВВС Израиля атаковали позиции ХАМАС в секторе Газа

ВВС Израиля
10:10 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Самолеты воздушных сил Израиля атаковали позиции террористов ХАМАС в секторе Газа.

Авиация Израиля атаковала объект движения ХАМАС, расположенный в Секторе Газа, после попытки группы боевиков перейти через границу.

Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

"9 апреля 2018 года самолеты ВВС Израиля атаковали военный объект, принадлежащий террористической организации ХАМАС, в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что атака произошла в ответ на попытку боевиков незаконно пересечь границу и заложить взрывчатку.

"Армия обороны Израиля со всей серьезностью относится к попыткам террористической организации ХАМАС превратить периметр границы в зону боевых действий", - добавили в командовании армии Израиля.

8 апреля Израиль запретил ввоз в Сектор Газа автомобильных шин. Это решение было принято после того, как протестующие начали жечь покрышки, чтобы создать дымовую завесу для израильских снайперов, размещенных вдоль границы.

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Все по теме:

Новости мира, Авиация Израиля, Армия Израиля, Израиль, Сектор Газа, Удар по боевикам в секторе Газа, ХАМАС.
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