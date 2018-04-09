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Иран предостерегает США от нарушения ядерного соглашения

Иран и США
19:42 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: По словам иранского президента, США пожалеют о нарушении соглашения и через неделю увидят результат.

Президент Ирана Хасан Ругани заявляет, что Вашингтон "пожалеет", если Соединенные Штаты нарушат ядерное соглашение между Тегераном и мировыми державами от 2015 года. Об этом он сказал на конференции в Тегеране 9 апреля, в Национальный день ядерных технологий Ирана, сообщает "Радио Свобода".

"Мы не будем первыми, кто нарушит соглашение, но они (США) должны обязательно знать, что пожалеют, если нарушат его... Мы более подготовлены, чем они думают, и они увидят, что если они нарушат это соглашение, через неделю, меньше чем через неделю, они увидят результат", - сказал Х. Роугани.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из соглашения и применить санкции против Ирана до 12 мая, если не будут установлены новые ограничения на ядерные и ракетные программы Тегерана. Официально Соединенные Штаты не выходят из соглашения, однако Д. Трамп дал Конгрессу шестьдесят дней, чтобы обсудить возвращение санкций против Ирана. Если санкции вернут, это фактически будет означать конец участия Вашингтона в "ядерном соглашении", которое предусматривает поэтапную отмену ограничений относительно Тегерана в ответ на его отказ от ядерной программы. Остальные участники заключенного в 2015 году соглашения с Ираном - Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай - выступают за его выполнение. Документ был одобрен Советом Безопасности ООН.

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Новости мира, Дональд Трамп, Иран, США, Хасан Ругани, Ядерное соглашение.
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