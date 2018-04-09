Пентагон не исключает ударов по Асаду

Министр обороны США Джим Мэттис прокомментировал в понедельник химическую атаку в Сирии, в которой обвиняют авиацию Башара Асада. Глава Пентагона обвинил Россию в невыполнении обязательств по обеспечению отказа Сирии от своего потенциала химического оружия, передает Радио Свобода. "Первое, на что мы должны обратить внимание, - это то, почему химическое оружие все еще используется, при том, что Россия была гарантом уничтожения всего сирийского химического оружия. И поэтому, работая с нашими союзниками и нашими партнерами от НАТО до Катара и других стран, мы намерены решить эту проблему", - заявил Д. Мэттис перед началом встречи с эмиром Катара.

Д. Мэттису был задан вопрос о том, сможет ли США уничтожить объекты под контролем президента Сирии Башара Асада, связанные с использованием химического оружия. Когда его спросили, может ли он исключить нанесение авиаударов против Б. Асада, Д. Мэттис сказал: "Я сейчас ничего не исключаю". Сирийская оппозиция обвинила правительственные силы в использовании химического оружия, в результате которого погибли десятки людей. Президент США Дональд Трамп заявил, что виновные за химатаку заплатят высокую цену и обвинил Россию и Иран в поддержке режима Башара Асада.