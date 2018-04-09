Совбез ООН проводит экстренное заседание по химатаке в Сирии

Совет Безопасности ООН начал экстренное заседание по вопросам ситуации в Сирии, где, по многочисленным сообщениям, режим Асада снова применил химическое оружие против гражданских в нарушение международных норм и предыдущих резолюций СБ ООН.

Заседание инициировано девятью странами-членами Организации.

Как сообщалось ранее, 7 апреля было заявлено о подозрении в проведении химической атаки в сирийском городе Дума в Восточной Гуте. В результате нападения погибли по меньшей мере 60 человек, еще свыше тысячи человек пострадали.

Российская сторона продолжила защищать своего союзника, Башара Асада, подчеркивая, что сообщения о применении химического оружия – это дезинформация. Между тем, Соединенные Штаты и ряд других стран уже отреагировали на ситуацию.

В частности, Государственный департамент США подчеркнул необходимость создания нового независимого следственного механизма для расследования случаев использования химоружия в Сирии. Глава Пентагона не исключил, что американские силы могут нанести удар по войскам Асада. Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, заявил, что примет решение в течение следующих 24-48 часов.

Заседание Совета Безопасности ООН намерено рассмотреть сложившуюся ситуацию.

Заседание в прямом эфире можно посмотреть на веб-сайте ООН.